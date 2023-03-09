Будут ликвидировать "незаконные вооруженные формирования": в РФ анонсировали новые военные учения с двумя странами

Армия Монголии насчитывает около 10 000 человек, а армия Лаоса – 67 500 человек.

Россия планирует провести военные учения с Монголией и Лаосом.

Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Точное место проведения обучения и количество сил, участвующих в мероприятиях, еще неизвестно. В настоящее время продолжается планирование мероприятий.

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Подготовка боеспособности производится на ежегодной основе. Сообщаются, что в рамках учеб будут отрабатываться применение различных тактических приемов современного боя. Кроме того, армейцы будут учиться ликвидировать "условные незаконные вооруженные формирования".

Отметим, что армия Монголии насчитывает около 10 000 человек, а армия Лаоса – 67 500 человек.

Напомним, Беларусь и Россия 4 марта продлили совместные военные учения по меньшей мере до 13 марта. Эти учения непрерывно продолжаются с 29 апреля 2022 года.

Ранее бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж призвал тувинцев, бурят и калмыков бежать из России, чтобы не участвовать в войне против Украины. Элбегдорж обратился к жителям России на английском и сине-желтой лентой на груди в поддержку Украины.

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