Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Будут ликвидировать "незаконные вооруженные формирования": в РФ анонсировали новые военные учения с двумя странами

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
765
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Будут ликвидировать "незаконные вооруженные формирования": в РФ анонсировали новые военные учения с двумя странами

Фото: Facebook/Луганская областная военно-гражданская администрация

Армия Монголии насчитывает около 10 000 человек, а армия Лаоса – 67 500 человек.

Россия планирует провести военные учения с Монголией и Лаосом.

Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Точное место проведения обучения и количество сил, участвующих в мероприятиях, еще неизвестно. В настоящее время продолжается планирование мероприятий.

Подготовка боеспособности производится на ежегодной основе. Сообщаются, что в рамках учеб будут отрабатываться применение различных тактических приемов современного боя. Кроме того, армейцы будут учиться ликвидировать "условные незаконные вооруженные формирования".

Отметим, что армия Монголии насчитывает около 10 000 человек, а армия Лаоса – 67 500 человек.

Напомним, Беларусь и Россия 4 марта продлили совместные военные учения по меньшей мере до 13 марта. Эти учения непрерывно продолжаются с 29 апреля 2022 года.

Ранее бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж призвал тувинцев, бурят и калмыков бежать из России, чтобы не участвовать в войне против Украины. Элбегдорж обратился к жителям России на английском и сине-желтой лентой на груди в поддержку Украины.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
765
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация