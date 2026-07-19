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«Будут обязаны вернуться»: в Германии сделали заявление о молодых украинцах
Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт поддержал отмену автоматической временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.
Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт поддержал более жесткий подход к украинским мужчинам призывного возраста. Он считает, что в будущем они не должны автоматически получать временную защиту в стране.
Об этом политик Христианско-социального союза заявил в интервью Welt.
Добриндта спросили, как можно объяснить возможную отмену всеобщей защиты для молодых украинцев, тогда как граждане Сирии во время гражданской войны получали право оставаться в Германии.
По словам министра, речь идет о разных правовых ситуациях. Украинцы получали общую защиту в соответствии с Директивой ЕС о временной защите, тогда как заявления сирийцев рассматривали индивидуально в рамках процедуры предоставления убежища.
«В будущем военнообязанные из Украины больше не будут подпадать под действие этой директивы. Предоставление убежища, конечно, в принципе остается возможным, но бегство от военной службы не является основанием для его получения», — заявил Добриндт.
Журналисты отметили, что в Украине до сих пор идет война, поэтому возвращение молодых мужчин будет означать их выезд в страну, которая испытывает боевые действия.
Добриндт ответил, что в случае прекращения действия временной защиты и отказа в предоставлении убежища, такие граждане будут обязаны вернуться в Украину.
«С политической точки зрения, я также считаю это уместным в отношении страны, которую мы существенно поддерживаем в военном плане в ее сопротивлении агрессивной войне Путина», — сказал он.
Ранее мы сообщали, что страны Европейского Союза договорились продлить действие механизма временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2028 года.
В то же время правила пребывания в Европе станут строже: от новых заявителей теперь потребуют выполнения воинского долга, а Польша и Германия уже существенно урезают социальную помощь и ужесточают требования.