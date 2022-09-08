Будут "освобождать захваченные территории": Беларусь начала новые учения у границ с Украиной

Белорусы начали очередные военные учения.
Новые военные учения в Беларуси продлятся до 14 сентября. Военные будут тренироваться, как "освобождать захваченные территории".
Об этом говорится в сообщении Минобороны РБ.
Тренироваться военные будут на полигоне "Брестский"; на участках местности Минской и Витебской областях.
"8 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил под руководством начальника генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны начались командно-штабные учения Вооруженных сил Республики Беларусь. Они продлятся до 14 сентября. Численность войск, участвующих в командно-штабных учениях, привеченного вооружения и военной техники не превышает уровень, который подлежит обязательному уведомлению в соответствии с Венским документом 2011 года", — говорится в сообщении.
Как объясняют у Лукашенко, главной целью этих действий является "обучение органов военного управления Вооруженных сил, других войск и военных формирований Республики Беларусь непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по назначению".
Во время учений белорусы будут отрабатывать:
- ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником;
- возобновление контроля за государственной границей в зонах (полосах) ответственности объединений;
- авиационнаую поддержку войск;
- обеспечение силовых мер военного положения, борьбу с ДРГ противника и НПФ.
Как говорится, в учениях примут участие "представители военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при министерстве РБ".
"В то же время, демонстрируя максимальную транспарентность перед международным сообществом, стремление к укреплению региональной безопасности и пояса добрососедства, Республика Беларусь в инициативном порядке пригласила для участия в наблюдении за активной фазой учений представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при министерстве", — добавили в Минобороны Беларуси.
Как сообщалось, Россия начинает в Беларуси военные учения.
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