Будут "освобождать захваченные территории": Беларусь начала новые учения у границ с Украиной

Новые военные учения в Беларуси продлятся до 14 сентября. Военные будут тренироваться, как "освобождать захваченные территории".

Об этом говорится в сообщении Минобороны РБ.

Тренироваться военные будут на полигоне "Брестский"; на участках местности Минской и Витебской областях.

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"8 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил под руководством начальника генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны начались командно-штабные учения Вооруженных сил Республики Беларусь. Они продлятся до 14 сентября. Численность войск, участвующих в командно-штабных учениях, привеченного вооружения и военной техники не превышает уровень, который подлежит обязательному уведомлению в соответствии с Венским документом 2011 года", — говорится в сообщении.

Как объясняют у Лукашенко, главной целью этих действий является "обучение органов военного управления Вооруженных сил, других войск и военных формирований Республики Беларусь непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по назначению".

Во время учений белорусы будут отрабатывать:

ведение боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником;

возобновление контроля за государственной границей в зонах (полосах) ответственности объединений;

авиационнаую поддержку войск;

обеспечение силовых мер военного положения, борьбу с ДРГ противника и НПФ.

Как говорится, в учениях примут участие "представители военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при министерстве РБ".

"В то же время, демонстрируя максимальную транспарентность перед международным сообществом, стремление к укреплению региональной безопасности и пояса добрососедства, Республика Беларусь в инициативном порядке пригласила для участия в наблюдении за активной фазой учений представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при министерстве", — добавили в Минобороны Беларуси.

Как сообщалось, Россия начинает в Беларуси военные учения.

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