Пассажирские самолеты в российских авиапарках доведены до аварийного состояния и ситуация постоянно ухудшается.

Аварийные посадки самолетов в полях России будут учащаться, поскольку из-за санкций воздушные суда находятся в неудовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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Там напомнили, что страна-агрессорка использует для пассажирских перевозок фактически укравшие самолеты стран Запада. Она перевела в собственный реестр авиатехнику, находившуюся в лизинге. Впрочем, из-за санкций самолеты российских авиалиний не совершают рейсы в большинство международных аэропортов, не проходят лицензионный ремонт и техобслуживание.

"Российские авиакомпании самостоятельно решают вопросы техобслуживания и ремонта, используя неоригинальные (преимущественно иранские) запчасти и разбирая на детали самолеты. Качество соответствующее. Из-за отсутствия должного обслуживания и ремонтов западные пассажирские самолеты в российских авиапарках доведены до аварийного состояния и ситуация постоянно ухудшается", — говорится. в сообщении.

Таким образом Россия подвергает своих пассажиров смертельной опасности, продолжая эксплуатировать аварийные самолеты.

Напомним, во вторник, 12 сентября, самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийное приземление посреди поля.

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