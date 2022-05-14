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Будут пить "Коми Колу", изготовленную в Сыктывкаре: в России "импортозаместили" Coca-Cola (фото)

Будут пить "Коми Колу", изготовленную в Сыктывкаре: в России "импортозаместили" Coca-Cola (фото)

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Будут пить "Коми Колу", изготовленную в Сыктывкаре: в России "импортозаместили" Coca-Cola (фото)

Фото из открытых источников

Поскольку Coca-Cola приостановила деятельность в России и планирует полностью покинуть российский рынок из-за войны против Украины, напиток "импортозаместили". Завод в Сыктывкаре начал выпускать "Коми Колу".

Об этом сообщают средства массовой пропаганды РФ.

В республике Коми, где расположен завод, говорят, что спрос на напиток растет с каждым днем. Кроме того, "Коми Кола" "не очень газированная и не очень сладкая".

Напомним, в российском Санкт-Петербурге появилась инсталляция ZAMESTIM. Ее сделали из первых букв названий иностранных брендов, ушедших с российского рынка из-за вторжения в Украину.

Скриншот из видео пропагандистов / ©
Скриншот из видео пропагандистов

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