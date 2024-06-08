"Будут приняты амбициозные решения": Кулеба – об ожиданиях встречи G7 в Италии

По словам Дмитрия Кулебы, шаги по использованию доходов из замороженных активов уже достаточно значительны.

Украина активно работает, чтобы на встрече "Группы семи" ( G7 ) в Италии были "приняты амбициозные решения" по использованию замороженных российских активов.

Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью для Укринформа.

"Мы понимаем обеспокоенность партнеров по поводу последствий этого шага (использование замороженных активов РФ — ред.). Но считаем, что все международно-правовые основания для использования не только доходов, но и самих активов в интересах Украины есть. Международное право достаточно четко их определяет". Опасения по поводу стабильности резервных валют или соблюдения принципа верховенства права также значительно преувеличены. Наоборот, такой шаг продемонстрирует всем потенциальным агрессорам, что за нападение на другую страну придется платить.

По его мнению, партнеры Украины шаг за шагом двигаются к этому решению. По словам Кулебы, шаги по использованию доходов из замороженных активов уже достаточно значительны.

"Недавно пример другим продемонстрировала также Эстония, приняв законодательство, которое де-юре разрешает использование активов. Я благодарен эстонским партнерам за то, что они имеют смелость создавать прецеденты. Работаем над тем, чтобы другие партнеры также делали амбициозные шаги. Их рано или поздно придется принимать", — предполагает Кулеба.

Напомним, по изданию Handelsblatt, долг России перед Украиной по репарациям уже превышает общую сумму замороженных активов Центрального банка РФ.

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