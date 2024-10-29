"Будут пуски баллистических и крылатых ракет": Путин сделал заявление о применении ядерного оружия

Российский диктатор Владимир Путин сообщил о так называемой тренировке стратегических сил для отработки действий должностных лиц по управлению применения ядерного оружия практическими пусками баллистических и крылатых ракет.

Об этом Путин заявил во время обращения 29 октября в эфире прокремлевских каналов.

"Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является чрезвычайной исключительной мерой обеспечения безопасности государства", – заявил он.

Он также добавил, что ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверинитета и безопасности РФ.

"Позволяет решить задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать паритет и баланс в мире как объективный фактор глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков важно иметь современную и постоянно готовую к боевому применению стратегическую силу", — сказал Путин. .

Он заявил, что страна-агрессорка РФ и дальше будет совершенствовать все компоненты ядерного оружия.

"Ресурс для этого есть. Подчеркну, что мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности... Будут пуски баллистических и крылатых ракет в рамках тренировки по применению ядерного оружия", — добавил Путин.

Напомним, ранее украинский глава Владимир Зеленский заявлял о важном факторе для окончания войны, в частности, приглашении Украины в НАТО.

Читайте также: