"Будут серьезные последствия": Россия пригрозила Австралии — в The Guardian назвали причину

В случае отправки миротворцев в Украину это "повлечет за собой серьезные последствия", заявили в РФ.

Россия пообещала Австралии "серьезные последствия" после того, как премьер-министр Энтони Албанезе заявил о готовности рассмотреть предложение по отправке миротворцев в Украину, если такое обращение поступит австралийскому правительству.

Об этом пишет The Guardian.

"Россия неоднократно давала понять, что иностранное военное присутствие в Украине абсолютно неприемлемо. Поэтому идея развертывания западных военных контингентов в Украине под видом миротворцев преследует цель подорвать мирные усилия", — заявили в российском посольстве.

Там добавили, что для Австралии присоединение к "так называемой коалиции желающих будет иметь серьезные последствия. Еще раз повторяем, западные сапоги на земле неприемлемы для России".

"И мы не будем оставаться пассивными наблюдателями", — сказали россияне.

В то же время там отметили, что это заявление является лишь "предупреждением", а не угрозой, и Россия якобы не намерена нанести вред Австралии.

Напомним, в Австралии заявили, что страна поддерживает народ Украины и президента Зеленского.

"Мы хотим видеть мир в Украине и быть уверенными в неповторении незаконной аморальной агрессии России", — подчеркнул австралийский премьер-министр Энтони Албанезе.

Он также отметил, что решение его государства об отправке миротворческого контингента в Украину не будет находиться под влиянием администрации США.

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