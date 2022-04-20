Будут сосать Z: в России начали продавать "патриотические" леденцы (фото)

Будут сосать Z: в России начали продавать "патриотические" леденцы (фото)

В российских магазинах начали продавать "патриотические" леденцы на палочке в форме главного символа рашизма – буквы Z.

Фото 20 апреля опубликовала NEXTA в Twitter.

"Ручная работа", — написано на леденцах.

Пососать Z стоит 40 рублей. Также можно купить леденец в форме латинской буквы V, которой российские убийцы обозначают свою технику на войне против Украины. Он почему-то чуть дешевле – 35 рублей.

Напомним, рашизм в России коснулся даже Пасхи. Там паски украшают белой буквой Z на зеленой глазури.

Фото: NEXTA

Фото: NEXTA

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