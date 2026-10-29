Будут стрелять без предупреждения: Латвия расширила полномочия пограничников из-за угроз диверсий

Пограничникам Латвии разрешили применять оружие для защиты инфраструктуры

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Сейм Латвии 29 октября в окончательном чтении принял поправки в Закон о Государственной пограничной охране и Уголовно-процессуальном законе. Изменения должны усилить защиту приграничной инфраструктуры на фоне гибридных угроз, в том числе на границе с Беларусью.

Об этом сообщает LSM.

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Какие полномочия получат пограничники

Согласно поправкам, пограничники будут иметь право применять физическую силу, специальные приемы борьбы, спецсредства, оружие и служебных собак для отражения нападения на объекты, охраняемые Государственной пограничной охраной, или на объекты пограничной инфраструктуры.

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Также предусмотрена возможность применения оружия без уведомления, если в конкретной ситуации предупредить об этом невозможно. То есть речь не о безусловном разрешении стрелять без предупреждения в любых обстоятельствах, а о праве действовать без него при определенных ситуацией условиях.

Ранее закон прямо не предусматривал такого полномочия по отражению нападения именно на объект пограничной инфраструктуры. Глава парламентской комиссии по обороне Раймонд Бергманис отмечал, что неприкосновенность государственной границы и защита инфраструктуры являются важными составляющими территориальной целостности страны.

Что изменится после применения оружия

Поправки устанавливают порядок уведомления о последствиях применения оружия. Если человек получил ранение или погиб, Государственная пограничная охрана должна немедленно сообщить об этом прокуратуре, но не позднее 24 часов.

Отдельные изменения касаются расследования уголовных правонарушений, совершенных пограничниками при исполнении служебных обязанностей в условиях усиленного режима охраны границы. Такие дела будут расследованы уполномоченными должностными лицами Государственной пограничной охраны.

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Пока режим усиленной охраны латвийской границы действует до 31 декабря 2026 года.

Почему Латвия усиливает защиту границы

Решение было принято на фоне напряженной ситуации на латвийско-белорусской границе. В начале октября латвийские военные сообщали об инциденте с участием вооруженных людей в масках, сопровождавших группу мигрантов и угрожавших военнослужащим.

По информации латвийской стороны, во время инцидента также повредили пограничное оборудование и угнали камеры наблюдения. В Риге такие действия рассматриваются как часть более широких гибридных угроз, которые могут быть направлены на дестабилизацию ситуации на внешней границе ЕС и НАТО.

Латвия сталкивается с организованным миграционным давлением со стороны Белоруссии с августа 2021 года. Для противодействия нелегальной миграции страна проводит операцию «Вилкатис», продленную до конца 2026 года.

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В начале октября на латвийско-белорусской границе прошла провокация с участием группы мигрантов и вооруженных сопровождающих в масках. По данным латвийских военных, мужчины угрожали военнослужащим и направляли мигрантов в сторону Латвии, а затем на пограничной территории повредили оборудование и похитили камеры. Этот прорыв группы из Белоруссии в Латвию стал одним из поводов для усиления внимания к безопасности границы.

Инцидент вызвал беспокойство и в других странах. После событий на латвийско-белорусской границе Литва привлекла военных к охране границы с Калининградской областью России как превентивное мероприятие. Власти объяснили шаг необходимостью усилить готовность к возможным провокациям, хотя непосредственно литовская граница на тот момент оставалась спокойной.

Широкий контекст составляет усиление мер безопасности в странах Балтии, которые оценивают не только риск прямого военного нападения, но и возможность диверсий, провокаций и других гибридных операций. В Эстонии, в частности, приступили к перемещению части военных подразделений ближе к границе с Россией и инвестируют в средства, которые должны повысить обороноспособность страны. В регионе все большее внимание уделяется новой оборонной стратегии Эстонии , предусматривающей готовность реагировать на угрозы непосредственно вблизи государственной границы.

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