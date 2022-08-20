Будут воевать со всем миром?: в России заявили о серийном производстве гиперзвуковых ракет "Циркон"

В Министерстве обороны РФ заявили, что они начинают серийное производство гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон".
Кроме этого, страна-террорист РФ будет продолжать производство гиперзвуковых ракет "Кинжал". Заметим, что эти ракеты могут включать в себя ядерные боеголовки.
Об этом заявил министр обороны Российской Федерации на форуме Армия-2022, пишут российские средства массовой пропаганды.
Отмечается, что "Циркон" — ядерные ракеты со скоростью полета 12 тыс. км/ч. Ранее Путин заявлял, что в скором времени российский флот получит такие ракеты. По данным СМИ, при такой скорости "Циркон" может достичь Лондона примерно через 5 минут.
Добавим, ракета "Циркон" — перспективная противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой, которая находится на этапе разработки и испытаний в России.
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