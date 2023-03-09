Скабееву очень разозлил тот факт, что Британия с начала полномасштабной войны РФ поддерживает Украину.
Российская пропагандистка Ольга Скабеева придумала мнимый голод в Британии и поэтому граждане этой страны будут вынуждены "есть белок, потому что их много в парке".
Очередное лживое заявление пропагандистка озвучила в эфире шоу на российском телевидении.
Скабеева пожаловалась, что даже "голод" не заставит британцев отказаться от решения поставлять Украине оружие.
"Сегодня стало известно, что там в некоторых ресторанах будут подавать белок. Учитывая, что животных много в парках, почему бы их не есть, если есть нехватка питания. Но от решения помогать Зеленскому, поставлять оружие, они не отказываются. Будут жрать " белок, но гаубицы поставляются", — сказала Скабеева.
Как сообщалось ранее, пропагандист Кремля Владимир Соловьев во время эфира своей программы назвал земли Ивано-Франковска "исторически русскими" и в агонии призвал Путина их захватить.
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