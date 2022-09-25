Букингемский дворец опубликовал первое фото надгробия королевы Елизаветы II

Британская королева была похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке вечером в понедельник, 19 сентября.

В субботу, 24 сентября, Букингемский дворец опубликовал фото надгробия, где похоронили королеву Елизавету II. Имя британской королевы вписано на черной табличке рядом с именами ее отца Георга VI, матери Елизаветы и мужа Филиппа.

Об этом сообщает Sky News.

На фото изображен камень, установленный на полу часовни в окружении букетов цветов и венков. Мемориальная доска изготовлена из бельгийского мрамора с ручной резьбой, надпись сделана латунными буквами.

Первое фото уже широко публикуют в соцсетях, в частности, оно появилось в Twitter сайта новостей о британской королевской семье.

Стойка, маркировка грязи Queen Elizabeth II, теперь находится в месте. King George VI, Queen Elizabeth The Queen Mother и Prince Philip являются также помещены на кисть которых остаются перед всеми их воем. pic.twitter.com/FFAO4fyMvX — Elizabeth II News & Updates (@Platinum2022) September 24, 2022

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Посетители смогут увидеть надгробие на следующей неделе, когда Виндзорский замок снова откроется для публики. Воздать честь королеве на месте ее захоронения будет позволено с четверга, 29 сентября, чуть больше чем через неделю после похорон.

Эту мемориальную часовню заказала королева Елизавета II в 1962 году как место захоронения своего отца. Ее строительство было завершено в 1969 году.

Напомним, королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября в возрасте 96 лет. Она была одним из монархов, правивших дольше всего в истории.

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