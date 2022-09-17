"Бульбофюрер" испугался: Лукашенко заявил, что Украина формирует силовые подразделения для свержения власти в Беларуси

Фейковый президент Александр Лукашенко снова придумал очередной бред. В этот раз он заявил, что в Украине формируются силовые подразделения для свержения тоталитарных властей в Беларуси.

Лукашенко заявил, что таким образом Украина хочет вернуть на территорию республики Советский Союз.

Об этом он сказал в речи, посвященной Дню народного единства Беларуси, который отмечается ежегодно 17 сентября. Видео с выступления Лукашенко публикует провластное белорусское издание "Белта".

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"В Украине нашли удобное место. Сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращению нас, по меньшей мере, до 1939 года", — сказал Лукашенко.

На видео заметно, что говоря этот бред, псевдопрезидент воспринимает это за действительность и очень боится. Тон голоса меняется, становится громче, но это не скрывает его страха.

Кроме того, по его больной фантазии развал Украины уже начался, а польские, литовские и латышские политики наивно "рассчитывают выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях, чтобы это не означало".

"Развал Украины уже начался. А польские, литовские и латышские политики, судя по всему, наивно рассчитывают выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях. Очень жаль, что наши соседи не изучили уроки истории. Но главное, чтобы мы помнили свой исторический опыт, а внукам нашим не пришлось выстраивать национальную государственность заново", — сказал Лукашенко.

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