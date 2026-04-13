Было гордостью страны: что известно о городе, который предлагает новым жителям 15 тысяч долларов

Детройт, США

В Детройте предлагают до 15 тысяч долларов тем, кто согласится переехать и работать дистанционно. Таким образом, власти пытаются возродить население и экономику после длительного упадка.

Об этом пишет Daily Mail.

Что произошло с Детройтом

Ранее Детройт был известен как Motor City — центр американской автомобильной индустрии, где базируются крупнейшие автопроизводители страны.

Однако со временем город пережил серьезный экономический спад, потерю рабочих мест и отток населения. Сейчас местные власти делают ставку на новую волну жителей — в частности, специалистов, которые могут работать удаленно. Кроме 15 тысяч долларов, новым жителям предлагают также доступ к отраслевым и общественным мероприятиям, пропуски в парки и скидки для местных предприятий.

Программы стимулирования предусматривают не только финансовую помощь, но и другие бонусы, чтобы сделать переезд более привлекательным. Ожидается, что это поможет оживить город, когда-то являвшийся одной из главных гордостей Америки. «Мы собираемся сохранить уже здесь людей. Мы собираемся вернуть ушедших. И мы собираемся привлечь следующее поколение строителей, создателей и предпринимателей отовсюду, включая города, которые украли наших детей», — сказал основатель Rocket Mortgage, рожденный в Детройте, Дэн Гилберт, глава коалиции MoveDetroit.

Ранее американский тревел-блогер Сэм Сирс составил антирейтинг городов США, которые, по его мнению, не стоят потраченного часа и денег. В список попали Галвестон, Альбукерке, Окленд, Лас-Вегас и Колорадо-Спрингс из-за грязи, преступности, скуки или завышенных цен. Самым худшим городом блогер назвал Галвестон, раскритиковав его пляжи за грязь и мутную воду, а другие локации - за отсутствие атмосферы или чрезмерную коммерциализацию