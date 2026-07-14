Бум искусственного интеллекта хотят сдержать: в США приняли жесткое решение относительно дата-центров

Нью-орку ограничили развитие дата-центров

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Во вторник, 14 июля, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Гокул подписала официальный указ о временном моратории на строительство новых крупных дата-центров и расширение имеющихся объектов, потребляющих 50 мегаватт энергии и больше. Это решение делает Нью-Йорк первым штатом в США, который ввел столь масштабный запрет на фоне стремительного развития искусственного интеллекта .

Об этом сообщает Gizmodo.

Причины запрета и экологические риски

Мораторий будет действовать не менее года, пока Департамент коммунальных услуг штата не завершит комплексную оценку влияния дата-центров на окружающую среду. Специалисты подробно проанализируют спрос на электроэнергию, использование воды, качество воздуха, уровень шума и возможные последствия для уязвимых общин. Согласно указу Департамент охраны окружающей среды уже приостановил выдачу соответствующих разрешений и лицензий.

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«Поскольку развитие дата-центров чревато повышением коммунальных тарифов, истощением наших природных ресурсов и создает неопределенность для жителей Нью-Йорка, моя обязанность — действовать и брать на себя лидерство», — подчеркнула Кэти Гокул.

Дополнительно губернатор рассматривает возможность принятия еще более сурового законопроекта, который будет касаться объектов с потреблением от 20 мегаватт. Также власти штата планируют отменить налоговые льготы для крупных центров обработки данных и заставить операторов финансировать модернизацию энергосетей.

Общественный отпор и позиция Белого дома

Масштабный запрет возник в то время, когда технологические гиганты, такие как Meta, Amazon, Microsoft, Google и OpenAI, вкладывают миллиарды в создание инфраструктуры для искусственного интеллекта. Однако местные общины все чаще выступают против таких объектов на своих территориях. Мартовский опрос Gallup показал, что семеро из десяти американцев выступают против строительства дата-центров в своих районах.

В то же время администрация президента Дональда Трампа активно поддерживает развитие таких технологических хабов. В Белом доме убеждены, что быстрое расширение инфраструктуры искусственного интеллекта является критически важным для национальной безопасности США и экономической конкуренции с Китаем. Еще в декабре президент подписал указ, ограничивающий чрезмерное регулирование этой сферы на уровне отдельных штатов.

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Несмотря на позицию федерального правительства, ряд местных администраций в Сиэтле, Миннеаполисе и Нью-Джерси уже изучают возможность введения собственных ограничений. Между тем, крупные технологические компании недавно подписали обязательства добровольно покрывать затраты на генерацию энергии и модернизацию сетей, необходимых для работы их объектов.

Напомним, развитие инфраструктуры искусственного интеллекта превращается не только в технологический прорыв, но и в серьезный экологический вызов. Новое исследование шокировало масштабами загрязнения из-за деятельности ИИ, которое уже начинает уничтожать планету .

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