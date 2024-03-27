Бум в оборонной промышленности: производители танковых запчастей заявили о рекордах заказов

Немецкая оружейная компания, производящая запчасти для танков Leopard 2 и Leclerc, сообщила о рекордном количестве заказов на свою продукцию после начала полномасштабной войны России против Украины.

Немецкий производитель танковых запчастей Renk сообщил о рекордно высоком количестве заказов, а его генеральный директор призвал инвесторов, придерживающихся принципов устойчивого развития, поддерживать компании, защищающие "мирный, демократический, свободный мир".

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что баварский производитель коробок передач и трансмиссий для танков и фрегатов, в частности Leopard 2 и Leclerc, 70% доходов которого приходится на военные заказы, сообщил о росте заказов в 2023 году почти на треть до 1,3 млрд евро. В то же время, общий портфель заказов увеличился до 4,6 млрд евро.

Акции компании почти удвоились с момента ее листинга на Франкфуртской фондовой бирже в феврале, поскольку инвесторы стали более благосклонны к оборонной промышленности после начала наземных войн в Украине и на Ближнем Востоке.

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Компания Renk сообщила о доходах в размере 926 млн евро в 2023 году, что на 9% больше, чем в предыдущем году, и заявила, что ожидает, что в этом году объем продаж превысит 1 млрд евро, поскольку заказы поступают со всего мира, в том числе Норвегии, Нидерландов и Индии.

Аналитики Berenberg назвали первые годовые результаты компании после первичного публичного размещения акций "обнадеживающими", отметив, что проблемы с цепями поставок, с которыми сталкивается вся европейская оборонная промышленность, продолжают "затягиваться".

По словам журналистов, европейские оборонные группы уже давно разочарованы строгими правилами ЕС, диктующими, какая деятельность является "устойчивой", и в некоторых случаях им трудно получить финансирование. Некоторые страны-члены требуют от Европейского инвестиционного банка изменить свой мандат на кредитование оборонных групп.

Напомним, в этом году украинское правительство также выделило почти 1,4 миллиарда долларов на развитие оборонной отрасли, что в 20 раз больше, чем до начала полномасштабного вторжения России. Значительная часть средств направлена на закупку оружия у стремительно развивающихся частных компаний по всей стране.

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