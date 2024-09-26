Бундестаг принял важное решение относительно военной поддержки Украины

Помощь от Германии позволит закупить дополнительные средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники и боеприпасы.
Немецкий парламент (Бундестаг) согласился увеличить финансирование военной поддержки Украины примерно на 400 миллионов евро.
О принятии этого решения сообщили на официальном сайте правительства ФРГ.
"Это позволит закупить дополнительные средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запчасти, что эффективно укрепит украинские вооруженные силы в защите своей страны", — говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с тем, что захватническая война России нанесла огромный ущерб украинским городам и инфраструктуре, Германия выделит дополнительно 170 миллионов евро в краткосрочной перспективе для восстановления украинской энергетической инфраструктуры.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенные Штаты 23 сентября встретился в Нью-Йорке с канцлером Германии Олафом Шольцом. Встреча проходила без переводчиков за закрытыми дверями.
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