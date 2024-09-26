Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бундестаг принял важное решение относительно военной поддержки Украины

Бундестаг принял важное решение относительно военной поддержки Украины

Немецкий парламент / Фото: pixabay.com

Помощь от Германии позволит закупить дополнительные средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники и боеприпасы.

Немецкий парламент (Бундестаг) согласился увеличить финансирование военной поддержки Украины примерно на 400 миллионов евро.

О принятии этого решения сообщили на официальном сайте правительства ФРГ.

"Это позволит закупить дополнительные средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запчасти, что эффективно укрепит украинские вооруженные силы в защите своей страны", — говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с тем, что захватническая война России нанесла огромный ущерб украинским городам и инфраструктуре, Германия выделит дополнительно 170 миллионов евро в краткосрочной перспективе для восстановления украинской энергетической инфраструктуры.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенные Штаты 23 сентября встретился в Нью-Йорке с канцлером Германии Олафом Шольцом. Встреча проходила без переводчиков за закрытыми дверями.

Немецкий канцлер Олаф Шольц готовит "мирный план" для Украины

Немецкий канцлер Олаф Шольц готовит "мирный план" для Украины

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация