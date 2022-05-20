Бундестаг ужесточил контроль за соблюдением противороссийских ограничений: детали

Цель цели создать возможность определения имущества и залог имущества до выяснения состояния собственности.

Германия приняла закон, позволяющий более тщательно выполнять санкции, введенные против российских олигархов.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на пресс-службу Бундестага.

Закон четче регламентирует обязанности и улучшает обмен данными между разными органами власти, чтобы облегчить доступ к активам, таким как виллы, яхты и частные самолеты. До сих пор у ФРГ не было законодательной базы, позволяющей целенаправленно искать их имущество.

Цель цели создать возможность определения имущества и залог имущества до выяснения состояния собственности. В дальнейшем к определению активов будет привлечено Центральное управление по расследованиям финансовых операций, которое получит дополнительные задачи. Также должно быть закреплено специальное юридическое полномочие Федерального органа по финансовому надзору (BaFin) предоставлять распоряжение о всех мерах по применению запретов на торговлю.

Находящиеся в списке санкций бизнесмены также обязаны раскрывать информацию о своих активах. В противном случае им грозит штраф или наказание в виде лишения свободы.

"Раскрытие всех финансовых обстоятельств попавшим под санкции лицом является необходимым условием для эффективного выполнения санкций ЕС, направленных против отдельных лиц. Иначе существовал бы риск обхода режима санкций путем сокрытия финансовых обстоятельств. Кроме того, проект содержит положения по определению счетов, сейфов и депозитарных счетов физических лиц и компаний, подвергнутых санкциям в Германии", — говорится в сообщении.

Напомним, ЕС не может ввести шестой санкционный пакет против РФ, поскольку несколько стран – против, в том числе Венгрия. Будапешт готов разблокировать пакет, только если Еврокомиссия выплатит ему инвестиционный пакет в размере 15-18 млрд евро.

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