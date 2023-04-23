Бундесвер начал срочную эвакуацию граждан ФРГ из Судана

Это уже не первая попытка германских властей эвакуировать своих граждан из Судана.

Германия приняла решение провести срочную эвакуацию своих граждан из Судана, где начались боевые действия. Всего из страны эвакуируют 300 граждан ФРГ.

Об этом сообщает Bild.

В сообщении указывается, что ВВС Германии направили в Судан военно-транспортные самолеты A400M, которые будут проводить спасательную операцию.

Германия, да еще ряд западных стран, несколько дней готовили спасательные операции, чтобы эвакуировать своих граждан. Первоначально военные Германии перебросили Иорданию несколько сотен своих десантников с оружием и материальными средствами.

В воскресенье правительство страны приняло решение о начале миссии под командованием министра иностранных дел Анналены Бербок и министра обороны Бориса Писториуса. Источники издания во власти заявили, что операция может пройти очень быстро.

Представитель командования Бундесвера сообщил, что военные готовы к проведению операции и репатриации всех граждан Германии и других лиц, нуждающихся в защите.

Отметим, что это уже не первая попытка германских властей эвакуировать своих граждан из Судана. В среду немецкий самолет не смог сесть в Хартуме, потому что не было известно, кто именно его контролирует. Сегодня немецкий самолет получил разрешение на безопасный пролет и посадку.

Напомним, ранее сообщалось, что наемники российской террористической организации ПИК "Вагнер" поставляют ракеты Силам быстрого реагирования (RSF) Судана, воюющие с регулярной армией страны.

Кроме того, мы ранее информировали, что суданские силовики согласились на 24 часа прекратить огонь из-за гуманитарной паузы.

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