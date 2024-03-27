Бундесвер "срочно" доставит в Украину 10 тысяч снарядов: в Минобороны уточнили о трех этапах

Партия из 10 тысяч боеприпасов, которая в ближайшее время поступит, является первым этапом в этом плане.

В ближайшие дни Германия передаст Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов из арсеналов Бундесвера.

Об этом в интервью DW сообщил глава ситуационного центра Украины при министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фрейдинг.

По его словам, в Берлине решено производить поставки боеприпасов Украине в три этапа, и нынешняя поставка будет выполнена в рамках первого из них.

Второй этап подразумевает поддержку инициативы Чехии по закупке боеприпасов за пределами Европы. В ее пределах Берлин профинансирует покупку 180 тысяч снарядов, которые Украина получит во второй половине 2024 года.

В будущем в дополнение к плану Чехии Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов примерно с четвертого квартала.

С какой именно страной заключено соглашение, Фрейдинг пока не ответил.

Он отметил, что Украина сейчас больше всего нуждается в успешном отражении российской агрессии «артиллерийских снарядов, боеприпасов и ракет для современных систем ПВО, а также бронированных боевых машин».

Напомним, ранее стало известно, что Словения присоединилась к инициативе Чехии по закупке артснарядов для ВСУ вне ЕС.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.