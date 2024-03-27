Бундесвер "срочно" доставит в Украину 10 тысяч снарядов: в Минобороны уточнили о трех этапах

Партия из 10 тысяч боеприпасов, которая в ближайшее время поступит, является первым этапом в этом плане.
В ближайшие дни Германия передаст Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов из арсеналов Бундесвера.
Об этом в интервью DW сообщил глава ситуационного центра Украины при министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фрейдинг.
По его словам, в Берлине решено производить поставки боеприпасов Украине в три этапа, и нынешняя поставка будет выполнена в рамках первого из них.
Второй этап подразумевает поддержку инициативы Чехии по закупке боеприпасов за пределами Европы. В ее пределах Берлин профинансирует покупку 180 тысяч снарядов, которые Украина получит во второй половине 2024 года.
В будущем в дополнение к плану Чехии Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов примерно с четвертого квартала.
С какой именно страной заключено соглашение, Фрейдинг пока не ответил.
Он отметил, что Украина сейчас больше всего нуждается в успешном отражении российской агрессии «артиллерийских снарядов, боеприпасов и ракет для современных систем ПВО, а также бронированных боевых машин».
Напомним, ранее стало известно, что Словения присоединилась к инициативе Чехии по закупке артснарядов для ВСУ вне ЕС.
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