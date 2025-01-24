"Бункер судного дня": где укроются самые богатые люди, если начнется Третья мировая война

Роскошное убежище стоимостью 300 миллионов долларов для 625 человек откроется уже в 2026 году.

Американская компания SAFE представила план строительства роскошного убежища на случай Апокалипсиса. Бункер будет построен в США, недалеко от Вашингтона. В случае глобальной катастрофы в этой подземной крепости разместятся 625 человек, которые заранее купят себе место стоимостью 20 млн долларов.

Об этом пишет DailyMail.

"Подземный бункер, получивший название Aerie, предоставит клиентам шанс выжить в случае катастрофы на поверхности, хотя для его обеспечения каждому из них придется выложить по 20 миллионов долларов. Несмотря на то, что новое убежище расположено в непосредственной близости от Белого дома в Вашингтоне, руководители проекта настаивают на том, что местоположение объекта является просто "совпадением" и не имеет ничего общего с глобальной напряженностью и страхами перед потенциальной Третьей мировой войной", – говорится в публикации.

Эта крепость — лишь одно из ряда подобных убежищ, построенных для сверхбогатых людей за последние несколько лет. Ким Кардашьян, Марк Цукерберг и Том Круз признались, что строят свои собственные убежища или забронировали место в одном из таких шикарных бункеров.

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Помимо матрасов с эффектом памяти и мраморных полов, Aerie предоставит гостям непревзойденный набор удобств, включая медицинскую помощь на базе искусственного интеллекта, бесчисленные "оздоровительные программы" и идеальное сочетание "защиты и роскоши", утверждают авторы проекта.

В убежище также будет несколько ресторанов, крытый бассейн, боулинг и скалодром. Строительство огромной подземной крепости обойдется в колоссальную сумму в 300 млн долларов.

Особое внимание в бункере уделяется медицине. Компания оборудует в убежище медицинские центры MediShield, оборудованные инструментами на базе искусственного интеллекта.

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"Команда высокоспециализированных медицинских работников компании предоставит вам те же стандарты, что и в медицинском подразделении Белого дома. Современные роботизированные службы обеспечивают первоклассную медицинскую помощь и экстренное реагирование независимо от местонахождения", – говорится в рекламе убежища.

Поскольку убежище будет расположено глубоко под землей, стены и потолки в помещениях будут интерактивными, чтобы создать иллюзию "прекрасного вида за окном" для снятия психологического напряжения.

Руководители проекта отметили, что места в убежище будут доступны для покупки только по личному приглашению. На данный момент список возможных клиентов еще обсуждается. После первого бункера в Вирджинии, компания планирует построить еще несколько убежищ у других штатах.

Хотя на завершение строительства уйдет несколько лет, ознакомительный тур по убежищу состоится в 2026 году, когда потенциальные клиенты смогут посетить его и решить, стоит ли тратить на это деньги.

Напомним, в записях Ньютона нашли предсказание даты конца света. Многие люди, которые сейчас живут на планете, могут стать его свидетелями.

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