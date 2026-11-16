Бункер времен Второй мировой войны продают в Германии: как он выглядит и сколько стоит

Бункер в Берлине / © Bild

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В престижном районе Берлина Шарлоттенбург выставили на аукцион бывшее бомбоубежище времен Второй мировой войны. Объект площадью 618 квадратных метров находится в подвале жилого дома на Кайзердамме. Стартовая цена — 398 тысяч евро.

Об этом сообщает Bild.

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Бункер в Берлине: история укрытия времен Второй мировой войны

Бывшее бомбоубежище расположено на втором подвальном этаже многоквартирного дома по адресу Kaiserdamm, 102. Здание построили в 1906 году, а укрытие обустроили в 1936-м — за три года до начала Второй мировой войны.

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Площадь объекта составляет 618 квадратных метров. Он состоит из 18 помещений. Самая большая комната занимает 183 квадратных метра, а высота ее потолка достигает почти пяти метров.

«Во время воздушной тревоги здесь могли скрыться 250 человек. В конце войны бункер, как считают, использовали как военный лазарет», — говорится в описании немецкой компании Deutsche Grundstücksauktionen, цитирующей издание Bild.

© Bild

© Bild

После войны помещение десятилетиями пустовало. Только в 2021-2022 годах его временно использовали для художественных проектов и выставок.

В аукционных материалах среди возможных вариантов использования помещения называют склад. Журналисты также предполагают, что там можно обустроить винный погреб, репетиционную базу, мастерскую, артпространство или фотостудию.

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Однако новому владельцу придется столкнуться с серьезной проблемой — техническим состоянием объекта. В бункере нет отопления, сантехники, современной вентиляции, инженерных коммуникаций и защитных систем.

Сколько стоит бункер в Берлине и его содержание

Стартовая цена бывшего бомбоубежища составляет 398 тысяч евро. Кроме того, ежемесячные расходы на его содержание составят 742,86 евро.

На фоне продажи бункера над ним идет строительство роскошных апартаментов с саунами и террасами. Самая дорогая квартира площадью почти в 240 квадратных метров будет стоить около 2,5 миллиона евро.

© Bild

Аукцион проведет компания Deutsche Grundstücksauktionen 17 декабря в отеле MOA Berlin. Потенциальному покупателю придется не только предложить не менее 398 тысяч евро, но и продумать, как реконструировать помещение без окон, отопления и санузлов.

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В Берлине не хватает гражданских укрытий: что известно

Продажа бункера проходит на фоне острой дискуссии в Германии о нехватке укрытий для гражданского населения.

«В настоящее время в земле Берлин нет функциональных публичных хранилищ», — отмечает столичная администрация на официальном сайте.

Формально в Берлине учитывают четыре объекта гражданской защиты, рассчитанные в общей сложности на 4080 человек. Однако, по данным Федерального ведомства недвижимости, ни один из них в настоящее время не готов к эксплуатации.

После Холодной войны Германия постепенно отказалась от системы публичных укрытий. Демонтаж части хранилищ начался в 2008 году, а многие бывшие бункеры были проданы или перепрофилированы.

Напомним, ранее в Великобритании открыли для посетителей секретный командный бункер Fan Bay, построенный по приказу Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны. Он расположен в белых скалах Дувра, на глубине около четырех метров. Оттуда координировали работу артиллерийской батареи, атаковавшей немецкие корабли в проливе Ла-Манш.

После войны бункер был законсервирован, а его оборудование уничтожено. Десятилетиями объект оставался засекреченным, а сейчас там проводят экскурсии для туристов.

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