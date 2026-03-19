Бункерный диктатор: решится ли Путин вернуться в Кремль после ликвидации Хаменеи

Российский президент Владимир Путин , вероятно, окончательно перебрался в один из своих защищенных бункеров. Диктатор не на шутку напуган судьбой иранского аятоллы Али Хаменеи и опасается, что российская система тотального видеонаблюдения может стать для него смертельной ловушкой.

О беспрецедентных мерах безопасности и паранойе главы РФ сообщает BILD.

Сломанные камеры как смертельное оружие

Как известно, 28 февраля во время целенаправленного израильского авиаудара по резиденции в Тегеране был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Впоследствии выяснилось, что успех этой операции стал возможен благодаря длительному слежению: иностранные спецслужбы просто сломали сеть уличных транспортных камер в иранской столице и получали изображения в режиме реального времени.

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков отмечает, что этот факт вызвал подлинную панику среди чиновников Кремля. Только в Москве в общественных местах установлено около 276 тысяч камер видеонаблюдения. Теперь Путин вполне обоснованно подозревает, что этот гигантский цифровой аппарат слежения хакеры могут использовать против него самого для наведения удара.

Бегство из Кремля и отключение интернета

Страх покушения заставил диктатора кардинально изменить свои повадки. Путин не появлялся в своем рабочем кабинете в Кремле от 9 марта, то есть уже десять дней подряд. Все совещания он проводит исключительно видеосвязью. Для сравнения, в январе его максимальное отсутствие в правительственной резиденции составляло не больше шести дней. СМИ также связывают эту паузу с мерами по срочному усилению защиты вокруг личных резиденций Путина.

В то же время, бывший так называемый «министр госбезопасности ДНР» Андрей Пинчук предположил, что недавние масштабные сбои в работе интернета в Московской области также имеют причину. Они могут объясняться не только страхом перед покушением на Путина, но возможным тайным визитом в Москву нового «верховного лидера» Ирана Моджтабы Хаменеи для медицинского лечения на фоне охоты американских военных на иранскую верхушку.

Дополнительным ударом по нервной системе российского руководства стало известие от 17 марта о ликвидации еще одного ключевого иранского политика - секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, игравшего важную роль в отношениях между Москвой и Тегераном.

Напомним, в России все чаще раздаются призывы проверять бомбоубежища, а пропаганда уже открыто заявляет, что безопасных регионов больше не существует . В Москве и других городах резко усиливают меры безопасности, еще недавно считавшиеся лишними.