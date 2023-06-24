Бунт Пригожина: министерство Шойгу обратилось к "вагнеровцам"

Российское Министерство обороны обратилось с официальным обращением к наемникам ПИК "Вагнера" на фоне "восстания" их главаря олигарха Евгения Пригожина.

Текст обращения Минобороны обнародовали российские средства массовой пропаганды.

"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже", — говорится в обращении.

В министерстве подчеркивают, что немало наемников "Вагнера" "из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку". Мол, и бойцы, и командиры уже обратились "за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации".

Участников ПИК просят "проявить благоразумие" и выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Всем "гарантируют безопасность".

Напомним, глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Министерство обороны России в нанесении ударов по тыловым лагерям его группировки. По словам Пригожина, среди его подчиненных много убитых.

ВпоследствииПригожин прибыл в Ростов, где с группой своих приверженцев захватил штаб южного военного округа. Пригожин выдвинул свои требования.

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