Бунт Пригожина снизил угрозу ядерного конфликта: будут ли военные РФ выполнять приказы Путина по поводу удара

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, совершивший со своими наемниками так называемый бунт против Кремля, предоставил повод западным экспертам усомнились, выполнят ли российские военные командиры приказ о ядерном ударе.

Об этом говорится в издании Business Insider.

"Эксперты говорят, что основная философия России не изменилась, на бумаге российская политика в отношении ядерного оружия не так отличается от американской. Но бряцание саблями имело четкий подтекст, мол, отойдите и не помогайте Украине, иначе Кремль сойдет с ума. В 2022 году такая агрессия широко рассматривалась как слабость", – пишет Business Insider.

Также в материале анализируют 2022 год, а именно, не побеждающее на поле боя поведение России.

"Угрозы сделать жизнь в Украине, а возможно, и во всем мире, невозможной была картой отчаяния. Впрочем, Владимир Путин все это время был больше заинтересован в восстановлении империи, а не в организации Армагеддона. По мнению некоторых экспертов, мир совершил бы ошибку, если бы подвергся такой ядерной риторике, поскольку это могло сделать мир более страшным местом. Ведь ядерные угрозы фактически заменили бы эффективной дипломатией", – говорится в Business Insider.

А вот неудачный мятеж "Вагнера", как пишет издание, "возродил страх по отношению к России и ее ядерному оружию". Ведь появилась перспектива, что несколько тысяч бывших узников, ставших бойцами-наемниками, подняли перспективу того, что несколько тысяч заключенных, превратившихся в солдат-наемников, могут взять под контроль судьбу мира.

Однако в Business Insider говорится и о том, что следствием так называемого неудачного госпереворота стало ослабление главы Кремля Путина.

"Мятеж Пригожина свидетельствует о том, что у российского автократа все же нет абсолютной власти. Представитель западной разведки сказал изданию Wall Street Journal, что мятеж наемников продемонстрировал пределы власти Путина и "фактически снизил угрозу ядерного конфликта, поскольку подчиненные с меньшей вероятностью будут выполнять его приказы ", – говорится в материале.

Даже российская элита, похоже, не до конца понимает, что произошло с восстанием Вагнера и почему.

"Если наступление "Вагнера" не встретило сопротивления на расстоянии 800 км, потому что российские военные отказались выполнять приказы остановить его, то это гипотетически может означать, что они также могут отказаться от выполнения других приказов, включая проведение ядерных операций", — сказал директор. Проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ганс Кристенсен в комментарии Business Insider.

Между тем, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в стране не видят никаких изменений в ядерной политике России.

Напомним, вооруженный бунт Пригожина продемонстрировал разрушительное влияние на РФ и события на фронте. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил, как бунт российских наемников повлиял на ситуацию на фронте, а также угрозу со стороны НДС в Беларуси.

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