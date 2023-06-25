Бунт Пригожина: в США оценили мятеж и заявили, что надеялись на более "кровавый сценарий" — CNN

Разведка США знала о намерениях террориста Пригожина организовать мятеж против руководствах оккупационного Минобороны и надеялась на более "кровавый сценарий". Американцы удивлены тем, что регулярная армия не противилась боевикам "Вагнера", а Пригожин так быстро заключил соглашение с Кремлем.

Об этом пишет CNN со ссылкой на анонимного американского высокопоставленного чиновника.

Издание утверждает, что когда аналитикам американской разведки стало понятнее, что Евгений Пригожин собирается мобилизовать террористов "Вагнера" внутри России, они ожидали, что его марш в Москву встретит гораздо большее сопротивление и будет "намного более кровавым, чем он был".

По словам американского официального представителя, он был удивлен, что российские профессиональные военные не смогли лучше противостоять войскам "Вагнера", когда они продвигались в Ростов и в направлении Москвы.

Еще большее удивление, по словам американского чиновника, вызвало скорость сделки, которая была заключена в субботу, и которую, по словам Кремля, заключила Беларусь.

"Я знаю, что, по нашим оценкам, она должна быть гораздо более жестокой и кровавой", — сказал чиновник в интервью CNN.

За несколько дней до бунта террористов "Вагнера" американская разведка считала, что Пригожин собирается бросить вызов российскому руководству, однако было непонятно против кого выступит террорист — против военного руководства или Путина.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что мятеж Пригожина обнажил трещины в авторитете Путина.

Отметим, что ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в столицу страны-агрессора. Однако впоследствии Пригожин заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития".

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