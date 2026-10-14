Бунт сенаторов и обвинения в предательстве: соглашение Трампа с Россией раскололо США, и все становится только хуже

Сенаторы США восстали против Трампа / © Associated Press

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Обещанное Дональдом Трампом соглашение с Москвой о поставках топлива повлекло за собой волну возмущения среди американских законодателей. Группа из двенадцати сенаторов от обеих ведущих партий призвала главу Белого дома немедленно расторгнуть соглашение. В то же время, Трампа начали обвинять в предательстве.

Об этом пишут Welt и BBC.

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Как сенаторы США начали бунтовать против Трампа и обвинять его в предательстве

Сенаторы США начали прямо обвинять действующую администрацию президента в предательстве союзников и поддержке агрессора. Среди подписантов обращения — поровну представителей Демократической и Республиканской партий. Документ неожиданно подписал экс-лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

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В совместном письме, инициированном демократом Ричардом Блюменталем, сенаторы жестко раскритиковали действия американского президента:

«Предоставление Москве возможности свободно продавать российское дизельное топливо на мировом рынке вредит интересам безопасности США и является предательством народа Украины, который продолжает защищаться от убийственной войны Путина, нарушающей нормы международного права», — отмечается в документе.

«Это соглашение — подарок нашему противнику и предательство наших союзников; его следует отменить», — подчеркнули сенаторы.

Поводом для громкого политического скандала стало заявление Трампа о достижении договоренностей с Кремлем. По словам президента США, Россия должна «немедленно направить более 300 тысяч тонн дизельного топлива» на американский и глобальный рынки, а в ноябре гарантировать отгрузку еще 500 тысяч тонн.

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Трамп фактически проигнорировал введенные Вашингтоном и западными партнерами санкции против РФ. Такое поведение президента США объясняют тем, что из-за боевых действий с Ираном ценники на АЗС стремительно пошли вверх, что повысило стоимость жизни для американцев, поэтому республиканцы накануне выборов оказались в затруднительном положении.

Впрочем, сенаторы убеждены, что привлечение российского дизеля не решит проблему, но обеспечит Кремль дополнительными средствами для продолжения войны в Украине.

Роковая ошибка Трампа перед выборами

Всего за несколько недель до промежуточных выборов в Конгресс США, которые определят контроль над законодательным органом, Трамп допустил масштабную ошибку, когда заключил соглашение с РФ.

Социологические опросы свидетельствуют, что американцы считают главной причиной экономических проблем войну против Ирана, а уровень поддержки решений президента по экономике и конфликту стремительно падает.

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На днях Трамп в очередной раз объявил об «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной. Но реальность оказалась иной: президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев не получал предварительных уведомлений о таком соглашении, хотя и будет его соблюдать, а Москва отреагировала очередной массированной атакой на украинские электростанции.

В последнее время Владимир Зеленский стал главным объектом критики со стороны Трампа. На Украину возлагают ответственность за создание мирового дефицита топлива якобы из-за ударов по российским НПЗ. Кроме всего, Трамп высказался, что украинцам пора избрать нового президента.

Издание Financial Times и телеканал CNN также сообщили об угрозах Вашингтона прекратить поставки оружия и передачи разведывательных данных, если Киев не остановит атаки на российские НПЗ.

Комментируя стиль поведения Трампа, основатель независимого аналитического центра Pangaea Policy Терри Гейнс отметил:

«Я считаю, что у президента есть долгая публичная история, охватывающая целое десятилетие резких нападений на тех, кто не делает того, чего он хочет, тогда и так, как он этого хочет».

Преждевременное оглашение договоренностей еще до их финального подписания уже стало привычной тактикой Трампа. Между тем, международное и внутреннее сообщество встретило такие шаги острой критикой. Действия Трампа объединили даже республиканцев против своего президента.

Обостряет ситуацию также то, что после так называемого соглашения с РФ цены на топливо в США не изменились.

Соглашение Трампа играет Путину на руку

Напомним, Владимир Путин получил существенные политические дивиденды от заявлений Дональда Трампа о «дизельном соглашении», предусматривающем смягчение санкций США в обмен на российское топливо.

Реакция Владимира Зеленского и американских политиков на эту инициативу спровоцировала Трампа на резкую критику в адрес украинского президента с призывами сменить руководство Украины и обвинениями в продолжении войны и росте цен на топливо. Кремль сразу подхватил эту риторику, использовав ее для усиления давления на Киев, усиления пропаганды о якобы блокировании Украиной мирного процесса и отвержении предложений по временному затишью.

В то же время Трамп продолжает утверждать, что стороны соблюдают «энергетическое перемирие», несмотря на регулярные российские удары по украинским объектам энергетики и газодобычи. Несмотря на то, что «дизельное соглашение» может столкнуться с правовыми препятствиями в Сенате США из-за законодательных ограничений на импорт российской нефти, Москва уже получила главное: новые рычаги влияния для продвижения собственных условий и инструменты давления на Украину.

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