Российские военные / © Associated Press

Реклама

В воюющих в Донецкой области подразделениях ВС РФ назревает волна неповиновения из-за приказа перейти на подконтрольный спецслужбам мессенджер «MAX». Оккупанты опасаются тотальной слежки и уголовных дел.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ» в Telegram, ссылаясь на собственные источники в 27-й и 144-й мотострелковых дивизиях 2-й общевойсковой армии РФ.

Цифровой «намордник» до 18 февраля

По данным подполья, российское командование издало жесткий приказ: до 18 февраля весь личный состав обязан установить государственный мессенджер «MAX». Использование любых других средств связи (включая Telegram) официально запрещено.

Реклама

Однако рядовые солдаты и часть офицеров восприняли это нововведение как попытку ФСБ установить полный контроль над их личной жизнью и боевой перепиской.

Почему оккупанты боятся «MAX»?

Военные РФ уверены, что мессенджер «MAX» — это шпионское ПО, позволяющее спецслужбам в реальном времени мониторить каждый шаг солдата. Основные причины саботажа:

Угроза тюремных сроков: оккупанты признают, что вести войну строго по уставу и приказам невозможно. Любое несанкционированное решение, зафиксированное системой, может стать поводом для уголовного или дисциплинарного дела.

Второй телефон для показухи: большинство заявляет, что приобретут дешевые смартфоны только для проверок, где будет установлен только MAX, тогда как для реальной связи продолжат использовать привычные сервисы.

Лояльность офицеров: командиры среднего звена готовы «закрывать глаза» в нарушение приказа, поскольку сами понимают абсурдность ситуации.

Коллапс на фронте после отключения Starlink

Ситуация с мессенджером наложилась на уже существующий хаос в системе управления РФ. После недавнего отключения терминалов Starlink, которые оккупанты использовали нелегально, российская армия потеряла стабильную связь на многих участках.

«Результат не заставил себя ждать: значительные потери личного состава и потеря позиций, особенно на Гуляйпольском направлении. На фоне этого хаоса принуждение к использованию „шпионского“ софта только подливает масла в огонь», — отмечают в «АТЕШ».

Реклама

Справка: Мессенджер «MAX» позиционируется российскими властями как «безопасная альтернатива» западным сервисам для военных и госслужащих. Однако эксперты по кибербезопасности неоднократно указывали на то, что архитектура таких приложений предполагает прямой доступ спецслужб к серверам и метаданным пользователям.

Напомним, потери России на фронте с начала полномасштабного вторжения превысили 1,25 миллиона военных.