Бунт в российских колониях: ISW указал на интересную деталь и как это повлияет на Кремль

Американский институт изучения войны (ISW) считает, что захват заложников и бунт в колонии Волгограда окажет негативное влияние на усилия Кремля по борьбе с бытовым экстремизмом.

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны.

Аналитики ISW отметили, что российские источники жаловались на "радикализацию заключенных в российских колониях и утверждали, что эта проблема обострилась с началом полномасштабного вторжения в Украину, мобилизации заключенных для участия в боевых действиях в Украине, а также из-за увеличения потоков ранее осужденных". мигрантов из Центральной Азии в Россию". Так называемые российские "военнкоры" призвали власти решить эту проблему.

В Институте изучения войны отметили, что это уже не первый раз в РФ вспыхивает бунт в колонии. Так, ранее шесть заключенных, связанных с Исламским государством, в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону аналогичным образом взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в июне 2024 года.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль пытался показать, что он борется с бытовым экстремизмом после нападения на "Крокус Сити Холл", но кризисы с захватом заложников в тюрьмах подрывают эти усилия Кремля", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 августа стало известно, что в тюрьме Волгограда вспыхнул бунт.

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