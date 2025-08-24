Burning Man 2025: буря разрушила украинскую "Тучу"

Инсталляция Black Cloud / © Григорий Веприк

Инсталляция Black Cloud, которая должна представлять Украину на фестивале независимого искусства Burning Man 2025 в США, была уничтожена сильным ветром.

Об этом сообщил Виталий Дейнега, соавтор проекта и основатель медиа-проекта Ukrainian Witness.

Инсталляция Black Cloud. / © Григорий Веприк

Массивное "Грозовое облако" весом около семи тонн не выдержало внезапного шторма, обрушившегося на пустыню Блэк-Рок в Неваде. Буря прошла уже после того, как установку установили на месте фестиваля, который стартовал 24 августа.

"Первые отзывы от посетителей были вдохновляющими. Люди съезжались со всех уголков пустыни, чтобы увидеть этот огромный и необычный объект. Он не оставил равнодушным никого. Это должен быть такой же успех, как прошлогодняя работа I'm Fine. Но потом пришел апокалипсис", - рассказал Дейнега.

Инсталляция Black Cloud. / © Григорий Веприк

По его словам, буря была очень сильной и внезапной. Инсталляция сначала противостояла ветру 15 минут, но затем была разорвана посередине, и ветер окончательно уничтожил ее. Несмотря на это, команда пыталась спасти "Тучу" и лагерь. Дейнега отметил самоотверженность команды и планирует продолжить проект в европейском турне, которое уже имеет подтвержденные локации и даты.

Алексей Сай на Burning Man 2024 года. / © Бабель

Инсталляцию создал украинский художник Алексей Сай. Работа символизирует вызовы и угрозы современного мира и визуализирует опасность возможного глобального конфликта. До этого киевляне уже имели возможность увидеть инсталляцию на Софийской площади.