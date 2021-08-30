"Буря, угрожающая человеческим жизням": Байден рассказал, что никогда в жизни не видел такой подготовки к урагану в США

"Буря, угрожающая человеческим жизням": Байден рассказал, что никогда в жизни не видел такой подготовки к урагану в США

Власти заготовили 2,5 миллиона порций еды, три миллиона литров воды, электрогенераторы.

Президент США Джо Байден заявил, что ураган "Ида", который обрушившийся на южные районы США, будет очень разрушительным.

Об этом говорится в Facebook американского президента.

Напомним, что ураган, которому присвоена четвертая категория из пяти возможных, достиг побережья Луизианы и атаковал штат, где скорость ветра превышает 240 километров в час.

"Я хочу вновь подчеркнуть, что это будет разрушительный ураган, буря, угрожающая человеческим жизням. Поэтому, пожалуйста, все вы ребята - в Луизиане, Миссисипи и, бог знает, возможно, еще дальше на восток - примите меры предосторожности", — сказал Байден.

Ураган будет сопровождаться обильными осадками и подъемом уровня воды на несколько метров.

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"Мы задействуем все возможности нашей страны для спасения и восстановления", — пообещал глава Белого дома.

Он добавил, что за всю свою карьеру не видел столь тщательной подготовки к урагану. Заметим, что власти заготовили 2,5 миллиона порций еды, три миллиона литров воды, электрогенераторы. Помогать пострадавшим готовы 13 команд спасателей и свыше 100 бригад скорой помощи.

Напомним, что "Ида" обрушилась США спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который унес жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.

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Новости мира: к Луизиане приближается ураган "Ида", от которого ожидают катастрофических последствий

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