В Бурятии шаманы впервые за 800 лет провели "тайный обряд", чтобы российские оккупанты смогли захватить наше государство. Буряты увидели "темные времена" из-за поражения оккупационной армии на фронте.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Бурятские шаманы, вместо того чтобы помочь своему народу наконец-то начать достойно жить, решили провести "тайный обряд", чтобы россияне смогли оккупировать наше государство. Там заявили, что проводят его впервые за 800 лет, поскольку сейчас для России наступили "темные времена".

"Нужно было найти специальные камни, хворост и все это время молиться. Обряд совершался не несколько часов, а три дня – на нем были потомки Чингисхана", – говорит "наследственный шаман" Олег Булатов.

Фото: пропаганда РФ

Шаман говорит, что молиться во время этого обряда нужно несколько дней. Для этого они поселятся в юртах и "вызовут духов", чтобы те помогли оккупировать Украину.

Напомним, бурятские шаманы собрались "чистить" российских оккупантов, которые возвращаются с войны в Украине домой, потому что они якобы с фронта "тянут души умерших".

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