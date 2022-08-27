Буряты и тувинцы уже заканчиваются: в "элитных" областях РФ усиливается скрытая мобилизация

Истощение мобилизационного потенциала против Украины, а это в основном солдаты из неблагополучных регионов России, заставляет Кремль активизироваться в столь известных "центральных областях".

По данным украинской разведки, скрытая мобилизация усиливается в Московской и Ленинградской областях России. Кураторами мобилизационных кампаний назначаются непосредственно руководители регионов. В частности, Андрей Воробьев, губернатор Московской области, занимающий этот пост с 2012 года.

Об этом говорится на сайте ГУР МО Украины.

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"Основа мобилизационных мероприятий – широкая рекламная кампания, которая включает в себя агитацию на основных телеканалах, радио, в Интернете и печатных СМИ. Мужчинам призывного возраста предлагается подписать контракты "добровольцев" сроком от 3-х до 12-ти месяцев. Основная мотивация – повышенное денежное довольствие. Кандидатам обещают зарплату в размере до 240 000 руб., которая перечисляется на специальную банковскую карточку от военкомата. На время обучения и простоя – 30 000-45 000 руб", — отмечают в разведке.

Добавляется, что контракт подписывается после прохождения таких обязательных процедур, как психологических тестов, заполнения анкеты, а также прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). ВЛК производится условно.

"Фактически гребуют всех желающих, даже ограниченно пригодных. В настоящее время основная часть охочиз из Москвы и Московской области заключает контракты на базе воинской части 73621 (1 танковая армия) ВС РФ (Одинцово, микрорайон Баковка, московская обл.)", — сообщают в ГУР.

После заключения контракта проводится подготовка контрактников от 10 дней до месяца. Главное внимание сосредоточено на подготовке экипажей танков Т-72Б3. В дальнейшем новоиспеченных "контрактников" отправляют в находящийся в Ленинградской обл. 56-й центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 71717) для прохождения углубленной подготовки.

Напомним, по имеющейся информации украинской разведки, Путин, подписав указ об увеличении количества армии, хочет перебросить на войну в Украину еще ориентировочно 90 000 военнослужащих.

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