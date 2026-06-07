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Бурый медведь разорвал мужчину — тело обнаружили на окраине населенного пункта
В Румынии снова произошла трагедия — хищник убил 34-летнего мужчину.
В Румынии продолжается расследование обстоятельств гибели 34-летнего мужчины, обнаружившегося мертвым с повреждениями, которые могут свидетельствовать о нападении медведя.
О случае сообщает News.ro.
Тело мужчины было обнаружено в субботу, 6 июня, в окрестностях населенного пункта Прод в уезде Сибиу, расположенном в центральной части страны.
По словам представителей полиции города Думбревени, первоначальные исследования указывают на то, что местный житель стал жертвой медведя.
В ряде европейских стран наблюдается рост популяции медведей, что приводит к более частым контактам с людьми. Это особенно касается Румынии, где популяция бурых медведей является самой большой в Европе.
Напомним, в Румынии дикая медведица напала на болгарского туриста прямо в салоне его авто. Мужчина пытался покормить хищника, но едва не стал его жертвой.