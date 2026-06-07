Хищники все чаще нападают на людей / © pexels.com

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В Румынии продолжается расследование обстоятельств гибели 34-летнего мужчины, обнаружившегося мертвым с повреждениями, которые могут свидетельствовать о нападении медведя.

О случае сообщает News.ro.

Тело мужчины было обнаружено в субботу, 6 июня, в окрестностях населенного пункта Прод в уезде Сибиу, расположенном в центральной части страны.

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По словам представителей полиции города Думбревени, первоначальные исследования указывают на то, что местный житель стал жертвой медведя.

В ряде европейских стран наблюдается рост популяции медведей, что приводит к более частым контактам с людьми. Это особенно касается Румынии, где популяция бурых медведей является самой большой в Европе.

Напомним, в Румынии дикая медведица напала на болгарского туриста прямо в салоне его авто. Мужчина пытался покормить хищника, но едва не стал его жертвой.

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