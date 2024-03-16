Business Insider: РФ может напасть на территорию НАТО в 2026 году – секретный отчет спецслужб Германии

Оккупационная армия России в 2026 году может напасть на территорию стран-членов НАТО. Об этом говорится в отчете спецслужб Германии по анализу военной угрозы со стороны РФ.

Пишет Business Insider.

Так, согласно анализу, Россия готовится к масштабному конфликту с Западом, о чем указывает реорганизация армии РФ, передвижение войск и размещение ракет на западе страны, а также наращивание российского производства вооружений.

"Уже нельзя исключать, что Россия нападет, по крайней мере, на часть территории НАТО с 2026 года, например в странах Балтии или Финляндии", — цитирует отчет Business Insider.

Именно наращивание производства вооружений может привести к тому, что Россия удвоит свою военную мощь в течение следующих пяти лет по сравнению с сегодняшним днем, особенно в области обычных вооружений, говорится в секретном отчете.

В штаб-квартире НАТО также разделяют обеспокоенность ростом военной мощи России, но там считают, что это не обязательно должно привести к войне.

Так, по оценкам спецслужб США, "в среднесрочной перспективе" нет опасности нападения России на НАТО. По их мнению, армии РФ понадобится еще от пяти до восьми лет, чтобы восстановить военную мощь, которую они имели до вторжения в Украину.

Напомним, Foreign Policy заявило, что Россия уже готовится к следующей войне. Вероятно, речь идет о конфликте с НАТО, который может произойти в течение следующих десяти лет.

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