Бустерная прививка: почему она очень важна, несмотря на то, что вакцинированный Израиль продолжает болеть

Бустерная прививка: почему она очень важна, несмотря на то, что вакцинированный Израиль продолжает болеть

Медики в Израиле убеждают людей, что альтернативы нет.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что третья – так называемая бустерная – доза будет доступна не ранее января. США решили сделать ревакцинацию всему взрослому населению. В ЕС обсуждают возможность ускорить бустерную прививку. Между тем, Израиль считает, что Европа затягивает с этим, что ведет к вспышкам заболеваемости. Сколько держится защита после второй вакцинации и зачем Израиль прививает все население в третий раз, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 1 декабря 2021 года.

Исследования показали, что у вакцинированных дважды защита начинает снижаться через 6 месяцев после второй инъекции. Поэтому в Израиле с конца лета приступили к вакцинации третьей дозой.

Опыт Израиля показал, что бустерная доза вакцины от навоза спасла систему здравоохранения от очередной волны штамма "Дельта".

Двумя дозами в Израиле привито 62% населения. Бустерной дозой – 44%. Медики в Израиле убеждают людей, что альтернативы нет.

При этом вакцинированный Израиль продолжает болеть, однако в легкой форме. За минувшие сутки – более 500 положительных ПЦР тестов. На всю страну десяток больных в стационаре – это те, кто отказался от вакцинации. Через неделю 13 человек умерли. Это самые лучшие показатели в мире. Профессор Габи Барабаш говорит, что мир пренебрегает опытом Израиля.

А новые волны коронавируса в Европе говорят только об одном – мир опаздывает с решением вакцинировать людей бустерной дозой.

В ЕС только сейчас обсуждают ее введение. Министр Виктор Ляшко считает, что ревакцинация не ко времени. Потому что в Украине первую прививку не сделали большинство украинцев. Между тем, израильские паспорта вакцинации действуют до конца 2021 года.

Израильские ученые изучают, сколько будет продолжаться защита после бустерной дозы. Говорят, что о четвертой дозе говорить рано — прошло слишком мало времени, чтобы сделать основательные выводы.

Напомним, в Европе в течение последней недели количество новых случаев заражения COVID-19 выросло на 7%, а "ковид"-смерть – на 10%.

Читайте также:

Украинцы просят бустерную прививку AstraZeneca : к концу месяца могут уничтожить около 300 тысяч доз вакцины

: к концу месяца могут уничтожить около 300 тысяч доз вакцины Эксперты США одобрили смешение бустерных COVID-вакцин