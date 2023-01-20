"Буться против слуг сатаны": Кадыров заявил, что готовит к войне в Украине мусульманских священников

В общей сложности у спецназовцев планируют пройти военную подготовку более 300 кадиев и имамов мечетей Чечни.

Сканадальный глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подготовке к войне в Украине мусульманских священников, которых россияне научили пользоваться оружием.

Об этом Кадыров сообщил в телеграмм-канале и опубликовал видео по подготовке священнослужителей.

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Глава "Тик-Ток войска" первая группа богословов по духовному управлению мусульман прошла подготовку в российском университете спецназа. Как говорит прихвостень Путина, инструкторы "высоко оценили результаты представителей духовенства". Всего у спецназовцев планируют пройти военную подготовку более 300 кадиев и имамов мечетей Чечни.

По словам Кадырова, лучшие инструкторы научили их безопасному обращению с оружием, базовым навыкам тактико-огневой подготовки и предоставления доврачебной медицинской помощи. Занятия проходили 7 дней.

Как отметил Салах-Хаджи Межиев, священники готовы "внести свой посильный вклад в победу нашего государства над слугами сатаны".

Напомним, ранее Кадыров издал очередную инициативу. Он обратился к главе российской Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отправить прямо на передовую генералов, которые следят за уставом и запрещают носить длинные бороды.

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