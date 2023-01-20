Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Буться против слуг сатаны": Кадыров заявил, что готовит к войне в Украине мусульманских священников

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2006
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Буться против слуг сатаны": Кадыров заявил, что готовит к войне в Украине мусульманских священников

Фото: Associated Press

В общей сложности у спецназовцев планируют пройти военную подготовку более 300 кадиев и имамов мечетей Чечни.

Сканадальный глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подготовке к войне в Украине мусульманских священников, которых россияне научили пользоваться оружием.

Об этом Кадыров сообщил в телеграмм-канале и опубликовал видео по подготовке священнослужителей.

Глава "Тик-Ток войска" первая группа богословов по духовному управлению мусульман прошла подготовку в российском университете спецназа. Как говорит прихвостень Путина, инструкторы "высоко оценили результаты представителей духовенства". Всего у спецназовцев планируют пройти военную подготовку более 300 кадиев и имамов мечетей Чечни.

По словам Кадырова, лучшие инструкторы научили их безопасному обращению с оружием, базовым навыкам тактико-огневой подготовки и предоставления доврачебной медицинской помощи. Занятия проходили 7 дней.

Как отметил Салах-Хаджи Межиев, священники готовы "внести свой посильный вклад в победу нашего государства над слугами сатаны".

Напомним, ранее Кадыров издал очередную инициативу. Он обратился к главе российской Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отправить прямо на передовую генералов, которые следят за уставом и запрещают носить длинные бороды.

Карта войны на 20 января: ад на двух направлениях, на других – сюрпризы для россиян

Карта войны на 20 января: ад на двух направлениях, на других – сюрпризы для россиян

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2006
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация