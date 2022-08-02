Был хирургом и участвовал в убийстве президента: что известно о ликвидированном США лидере "Аль-Каиды"

На место, где находился террорист, была сброшена взрывчатка из беспилотника.

Что известно о ликвидированном Аймане аз-Завахире, говорится в материале CNN.

Смерть лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири в результате удара американского беспилотника положила конец его "следу убийств и насилию в отношении американских граждан", заявил в понедельник вечером президент Джо Байден.

По словам Байдена, 71-летний Завахири был ключевым архитектором многочисленных нападений на США и "принимал активное участие" в планировании терактов 11 сентября 2001 года.

"Людям во всем мире больше не нужно бояться злобного и решительного убийцы. Соединенные Штаты продолжают демонстрировать нашу решимость и нашу способность защищать американский народ от тех, кто стремится причинить нам вред", — сказал Байден.

Как Завахири пришел к власти?

Завахири родился в 1951 году и вырос в богатом районе Каира в Египте в семье известного врача и внука известных учёных. Его дед Рабиа аз-Завахири был имамом в университете аль-Азхар в Каире. Его двоюродный дедушка Абдель Рахман Аззам был первым секретарем Лиги арабских государств.

Завахири был арестован за участие в убийстве президента Египта Анвара Садата в 1981 году.

"Мы хотим говорить со всем миром. Кто мы? Кто мы?", - сказал он в тюремном интервью.

К тому времени Завахири, молодой врач, уже был убежденным террористом, который годами планировал свергнуть египетское правительство и стремился заменить его фундаменталистским исламским правлением. Он гордо поддержал убийство Садата после того, как египетский лидер заключил мир с Израилем.

Какими были его отношения с Усамой бен Ладеном?

Завахири покинул Египет в 1985 году и направился в Пешавар, Пакистан, где работал хирургом, леча боевиков, воевавших с советскими войсками в Афганистане. Там Завахири познакомился с бен Ладеном, который также оставил привилегированную жизнь, чтобы присоединиться к войне в Афганистане. Эти двое сблизились. Впоследствии бен Ладен и Завахири в начале 1998 объявили о создании Всемирного исламского фронта джихада против евреев и крестоносцев — формального слияния египетского исламского джихада и "Аль-Каиды". В какой-то момент он выступал в качестве личного врача бен Ладена.

"Мы работаем с братом бен Ладеном, — сказал он, объявляя о слиянии своей террористической группировки в мае 1998 года. — Мы знаем его уже более 10 лет. Мы боролись с ним здесь, в Афганистане".

Вместе два лидера террористов подписали фетву, или декларацию: "Решение убивать и бороться с американцами и их союзниками, будь то гражданские лица или военные, является обязанностью каждого мусульманина".

Какую роль сыграл Завахири в нападениях Аль-Каиды на США?

Нападения на США и их объекты начались вскоре после фетвы бен Ладена и Завахири, когда террористы-смертники взорвали посольства США в Кении и Танзании, в результате чего погибли более 200 человек и ранены более 5000 человек.

Затем последовало нападение на военный корабль США "Коул" в Йемене в октябре 2000 года, когда террористы-смертники на шлюпке взорвали их лодку, убив 17 американских моряков и ранив 39 человек.

Кульминация террористического сговора Завахири наступила 11 сентября 2001 года, когда около 3000 человек были убиты в результате нападения на башни-близнецы Всемирного торгового центра и Пентагона. Четвертый угнанный авиалайнер, направлявшийся в Вашингтон, разбился на поле в Пенсильвании после того, как пассажиры сопротивлялись.

До и после терактов 11 сентября Завахири появлялся на многочисленных видео и аудиозаписях, призывая к нападениям на западные цели и призывая мусульман поддержать его дело.

Брат Завахири, Мохаммад, сказал CNN в 2012 году: "Прежде чем вы называете меня и моего брата террористами, давайте определим его значение. Если это означает кровожадных безжалостных убийц, это не то, чем мы занимаемся. Мы пытаемся только восстановить некоторые из наших прав, захваченных западными государствами на протяжении всей истории".

Когда Завахири возглавил Аль-Каиду?

Завахири стал лидером "Аль-Каиды" после того, как американские войска убили бен Ладена в 2011 году.

Он постоянно переезжал с места на место, когда после терактов 11 сентября началось вторжение США в Афганистан. В какой-то момент он чудом избежал нападения США в суровом горном районе Тора-Бора в Афганистане, в результате которого погибли его жена и дети.

На брифинге группы экспертов Организации Объединенных Наций на прошлой неделе было отмечено, что очевидное повышение комфорта и способности Завахири к общению совпало с захватом Талибаном Афганистана и консолидацией власти ключевых союзников "Аль-Каиды" в их де-факто администрации.

Последним известным публичным выступлением Завахири было аудио, опубликованное 13 июля медиа-подразделением "Аль-Каиды".

Как США убили Завахири?

США провели "точную контртеррористическую операцию" в Афганистане против Завахири, скрывавшегося в конспиративной квартире в Кабуле.

В субботу, 30 июля, в 21:48 по восточноевропейскому времени — в 6:18 по кабульскому времени — с помощью беспилотного воздушного удара был нанесен "точечный авиаудар" с использованием двух ракет "Хеллфайр" на встрече Захавари и его ключевыми советниками. При ударе в Кабуле не было американского персонала.

Напомним, что президент США Джо Байден заявил, что "справедливость свершилась" после того, как в своей речи в Белом доме подтвердил ликвидацию лидера террористической организации "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири, скрывавшегося в столице Афганистана.

В ночь на 2 августа в Белом доме заявили о проведении успешной антитеррористической операции.

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