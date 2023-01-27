"Был очень возбужден и агрессивен": в Польше украинец откусил женщине кусок уха и украл ее авто

Событие произошло посреди дороги, перед "зеброй", когда водитель пропускала пешехода.

В польском городе Познань 35-летний украинец напал на женщину и угнал ее машину.

Как сообщает издание InPoland, событие произошло ночью. Женщина остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить мужчину, а он запрыгнул к ней в машину, укусил ее за ухо и угнал ее авто.

"Мужчина был очень возбужден и агрессивен. Женщина ехала на Citroen и остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить его, тогда мужчина ворвался в ее автомобиль, начал угрожать, откусил кусок ее уха и угнал транспортное средство", — рассказали в полиции Познани.

На украденном авто мужчина проехал несколько улиц, задел дорожный знак, после чего вышел из машины и стал убегать. Но его быстро задержали.

По данным полиции, мужчина повредил не менее 5 авто. Его поместили в больницу из-за его состояния. Сейчас правоохранители ожидают от врачей разрешения на допрос нарушителя и дальнейшую работу с ним.

Пострадавшей женщине оказали помощь, после чего она вернулась домой.

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