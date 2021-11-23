Был приговорен к смерти и просил похоронить на границе: умер бывший диктатор Южной Кореи

Был приговорен к смерти и просил похоронить на границе: умер бывший диктатор Южной Кореи

90-летний Чон Ду Хван в последние годы жизни боролся с раком крови.

Во вторник, 23 ноября, в Южной Корее на 90-м году жизни скончался бывший президент страны Чон Ду Хван, пришедший к власти после военного переворота в 1979 году.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Последние годы своей жизни бывший диктатор, принесший в страну наряду с экономическим процветанием жестокие политические репрессии, провел в Сеуле. В южнокорейской столице он боролся с онкологическим заболеванием – раком крови.

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В своем завещании Чон Ду Хван попросил похоронить его на границе между КНДР и Южной Кореей, но пока неизвестно, будет ли исполнена эта просьба. Решение по этому поводу будет принимать семья покойного.

Еще в 1988 году Ду Хван добровольно ушел в отставку с поста главы государства на фоне массовых студенческих демонстраций с требованием демократических перемен в стране. В 1995 году ему предъявили обвинения в незаконном захвате власти, мятеже и государственной измене и даже приговорили его к смертной казни.

Впоследствии смертный приговор заменили на длительный тюремный срок, но из заключения бывшего диктатора освободили досрочно, обязав его выплатить 370 миллионов долларов штрафа. Этот долг до сих пор остался не погашенным.

Напомним, в Южной Корее недавно тысячи активистов, одетых в костюмы из популярного сериала "Игра в кальмара", устроили митинг. Забастовка была объявлена в 13 городах с требованием к власти улучшить условия труда для нерегулярных работников и повысить минимальную зарплату.

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