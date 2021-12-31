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Был случайным свидетелем: из-за запуска фейерверка в канун Нового года погиб 12-летний мальчик

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Был случайным свидетелем: из-за запуска фейерверка в канун Нового года погиб 12-летний мальчик

Фото: politie.nl

Мужчину, запустившего фейерверк, задержали.

В городке Хаксберген в Нидерландах 31 декабря в 11:30 из-за запуска фейерверка погиб 12-летний мальчик. Еще один ребенок получил травмы.

Об этом сообщает полиция Нидерландов.

Известно, что фейерверк запустил взрослый мужчина, а дети стали случайными жертвами. 12-летний парень из-за травм умер в больнице, куда его госпитализировали, еще одного 11-летнего ребенка спасают медики.

Обстоятельства происшествия устанавливается полицией. Запустившего фейерверк мужчину задержали.

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