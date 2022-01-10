В Израиле впервые зафиксировали миокардит из-за "Омикрона": что известно

В настоящее время пациент находится в реанимации.

В Израиле впервые зафиксировали миокардит (воспаление сердечной мышцы) у больного новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом пишет Times of Israel.

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По данным врачей медицинского центра Шиба в Тель-ха-Шомере, 43-летний мужчина был госпитализирован в их отделение с коронавирусом и лечился от миокардита.

"Мы впервые наблюдаем подобное с Omicron", – сказал эксперт в области кардиологии, профессор Шломи Матецки.

В настоящее время пациент находится в реанимации. Врачи говорят, что больной был вакцинирован против коронавируса. Вторую прививку он получил в августе. Кроме того, он был здоров и без сопутствующих заболеваний.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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