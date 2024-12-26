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Было ветераном военных перевозок: Плетенчук рассказал о затонувшем российском судне Ursa Major (видео)

Было ветераном военных перевозок: Плетенчук рассказал о затонувшем российском судне Ursa Major (видео)

Судно РФ Ursa Major

Эксперты называют сухогруз Ursa Major транспортным флагманом оборонной логистики РФ.

Затонувшее российское судно Ursa Major было ветераном военных перевозок РФ.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Мы – Украина".

Плетенчук отметил, что сухогруз был задействован во время работы так называемого "Сирийского экспресса" и фактически постоянно доставлял все необходимое для существования военной базы в Тартусе.

"Некоторые эксперты называют его транспортным флагманом оборонной логистики РФ… Он (сухогруз – ред.) перевозил достаточно сложное и ценное оборудование. И напоминаю, что последние полгода из-за отсутствия этого оборудования они не могли загружать "Калибры". Для них эта потеря очень тяжелая", – добавил представитель ВМС ВСУ.

Напомним, возле берегов Испании затонул российский корабль Ursa Major, перевозивший военную технику. Это произошло 23 декабря после взрыва в машинном отделении судна, из-за чего оно перевернулось.

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