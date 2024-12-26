Было ветераном военных перевозок: Плетенчук рассказал о затонувшем российском судне Ursa Major (видео)

Затонувшее российское судно Ursa Major было ветераном военных перевозок РФ.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Мы – Украина".

Плетенчук отметил, что сухогруз был задействован во время работы так называемого "Сирийского экспресса" и фактически постоянно доставлял все необходимое для существования военной базы в Тартусе.

"Некоторые эксперты называют его транспортным флагманом оборонной логистики РФ… Он (сухогруз – ред.) перевозил достаточно сложное и ценное оборудование. И напоминаю, что последние полгода из-за отсутствия этого оборудования они не могли загружать "Калибры". Для них эта потеря очень тяжелая", – добавил представитель ВМС ВСУ.

Напомним, возле берегов Испании затонул российский корабль Ursa Major, перевозивший военную технику. Это произошло 23 декабря после взрыва в машинном отделении судна, из-за чего оно перевернулось.

У берегов Испании российское судно понемногу идет ко дну

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