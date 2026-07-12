«Был воинствующий»: Трамп после смерти Грэмма сделал противоречивое заявление о позиции сенатора о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп рассказал о некоторых разногласиях во взглядах на внешнюю политику с умершим накануне сенатором Линдси Грэмом. По его словам, сенатор якобы занимал «воинственную» позицию и выступал за продолжение войны.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью CNN.

Заявление Трампа резко отличается от реальной поддержки Грэма, который был сторонником Украины. Он выступал за поставку оружия, жесткие санкции против РФ и убеждал Трампа усилить помощь Киеву.

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«Я хотел, чтобы война с Украиной кончилась очень быстро. Я думаю, он, честно говоря, больше был за то, чтобы она продолжалась. Он был очень воинственно настроен, когда речь шла об этом. Но, учитывая, что каждый месяц гибли 25 тысяч человек, я этого не хотел. Он был очень сильным приверженцем военной силы. Я тоже такой, но, думаю, мы использовали ее немного по-разному. Наверное, мы имели несколько разное отношение к этому, но мы хорошо ладили в этом вопросе», — заявил американский президент.

Смерть американского сенатора Линдси Грэмма

Напомним, в воскресенье, 12 июля, стало известно, что скончался известный американский сенатор Линдси Грэм. Он ушел из жизни вечером в субботу, 11 июля, после короткой и внезапной болезни.

Президент США Дональд Трамп, комментируя смерть известного политика, назвал политика одним из лучших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.

Линдси Грэм был хорошим другом Украины и последовательным поклонником в команде Дональда Трампа. Он продолжал активно поддерживать украинцев в войне с Россией и выступал за жесткие санкции против страны-агрессорки. Незадолго до смерти американский политик посетил Киев.

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