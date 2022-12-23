Была бледная и опухшая: в Польше в бетонном сарае нашли беременную, которая сбегала от врачей (фото)

В Варшаве 26-летняя женщина на поздних сроках беременности жила со своим партнером в бетонном сарае. Когда ее нашла городская стража, беременная лежала под старыми одеялами. Ее госпитализировали.

Об этом рассказывают журналисты TVN Warszawa.

На момент госпитализации в конце ноября лицо беременной было бледным и опухшим, но она утверждала, что чувствует себя хорошо. Однако городская стража не сдавалась. Они обратились за помощью скорой помощи.

После осмотра медики сказали, что женщину нужно срочно доставить в больницу, но она отказалась. После долгих переговоров она уступила, но поставила условие, что ее сожитель поедет с ней.

Врачи намеревались вызвать роды по медицинским показаниям. Но этого не произошло, поскольку будущая мать отказалась от помощи и ушла из медучреждения.

В течение нескольких недель спасатели из фонда Ambulans z Serca, то есть бригады, помогающей людям, оказавшимся в кризисной ситуации, наведывались к беременной, но она отказывалась от помощи и всячески избегала их.

А во время последнего визита, на этой неделе, как сообщают журналисты, у нее уже начинались роды, поэтому женщину нужно было быстро забирать в больницу. Роды все же прошли в медучреждении.

"Роды только начинались, и по каким-то причинам не могли пройти естественным путем. Она родила путем кесарева сечения, благополучно и в условиях, достойных Европы 21 века. Ребенок родился истощенным, но здоровым. Мать избежала смерти и осложнений", — пишут медики.

Как отметили в фонде Ambulans z Serca, судьбу младенца уже решил суд и вскоре, как ожидается, ребенка передадут приемные семье.

Напомним, в Польше двухлетний ребенок жил с матерью посреди леса в палатке.

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