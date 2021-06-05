Была целью нападения: в Афганистане в результате взрыва погибла журналистка

Мина Хайри работала на Ariana News с 2017 года.

В столице Афганистана, Кабуле, в результате взрыва погибла ведущая новостей.

Это нападение стало последним в серии атак на журналистов в стране, сообщает "Радио Свобода".

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Отмечается, что 23-летняя Мина Хайри, которая работала на Ariana News с 2017 года, погиб в результате взрыва бомбы в микроавтобусе. Кроме того, погибли четыре человека. Среди жертв и мать журналистки. Ранения получили ее сеста, а также шесть мирных жителей.

Руководитель афганистанського Комитета по защите журналистов Абдул Муид Хашими сообщил, что, по предварительной информации, Хайри была целью нападения.

Следует заметить, что с марта 2020 году в Афганистане были убиты 11 журналистов и работников СМИ. Организация "Репортеры без границ" обратилась в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой расследовать убийства как возможные военные преступления.

Как сообщалось, в Афганистане в субботу, 29 мая, четыре человека погибли в результате взрыва в автобусе в городе Баграм провинции Парван, еще 13 пассажиров получили травмы.

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