"Была готова бежать": украинка откровенно рассказала о бизнесе в Канаде

Флаг Канады / © Pexels

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Переезд на постоянное место жительства за границу и попытки легализовать собственное дело в другой юрисдикции часто сопровождаются для эмигрантов серьезными финансовыми сюрпризами. В частности, первая встреча со строгой налоговой системой Канады может серьезно испугать и даже заставить задуматься об очередном изменении страны.

Об этом рассказала украинская блоггер Анастасия.

Анастасия является владелицей полностью онлайн-бизнеса, поэтому надеялась, что процесс интеграции в канадскую систему будет проще. Чтобы избежать ошибок и сделать все по закону, после эмиграции она решила не экономить и наняла для оформления первой налоговой отчетности профессиональных и дорогих местных бухгалтеров. Однако итоговые цифры в квитанциях шокировали девушку.

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«Я была готова бежать из Канады после первой уплаты налогов за свой бизнес. Я была просто в шоке, потому что мне насчитали в разы больше, чем я ожидала, хотя это были профессионалы и довольно недешевые», — вспоминает украинка.

Как выяснилось впоследствии, наемные специалисты отнеслись к его делу чисто формально. Они практически ничего не списали на расходы бизнеса, что разрешено местным законодательством для уменьшения налогооблагаемой базы. Поэтому по сравнению с привычными условиями в Украине сумма к уплате оказалась астрономической.

«Я начала так немного хейти Канаду и уже строить свой план, куда ехать дальше, потому что бизнес у меня онлайн», — рассказывает Анастасия.

Что посоветовала блогерша

Впрочем, блоггерша вовремя остановилась и поняла, что эмиграционные чемоданы снова собирать не стоит. Дело было совсем не в особенностях канадского законодательства, а в человеческом факторе. Первый бухгалтер просто не был лично заинтересован в том, чтобы помочь клиенту оптимизировать расходы онлайн-платформы.

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Тогда Анастасия обратилась за помощью к подписчикам в социальных сетях, нашла контакты других проверенных специалистов и выбрала новую бухгалтершу. Результат пересчета поразил: после профессионального подхода новой специалистки блоггерке пришлось уплатить законный минимум.

Теперь девушка призывает других украинцев за границей не паниковать раньше времени и тщательно выбирать тех, кому они доверяют свои финансы.

«Поэтому, если вы в похожей ситуации, не торопитесь кричать, что в Канаде сумасшедшие налоги. Просто найдите хорошего вашего специалиста и будет вам счастье на долгие годы», — советует Анастасия.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, живущая в Польше украинка рассказала о гастрономических и бытовых особенностях страны, которые ее удивили. Среди них — различные маринады для сельди (в сметане, горчицы с огурцом, яблоком), готовые наборы для борща, гиперфиксация на продуктах Oreo, машина для самостоятельной нарезки хлеба в супермаркете, автоматы для печати фото в Rossmann, формат «пачка в пачке» и большое количество косметических миниатюр.

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Также, живущая в Германии украинка Татьяна рассказала о пяти вещах, к которым ее «украинский мозг никак не может привыкнуть». Среди них — популярность наличных денег вместо карт, культ бумажных писем, плохое качество мобильной связи и интернета, закрытые по воскресеньям продуктовые магазины и длительное ожидание услуг.

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