- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 438
- Время на прочтение
- 1 мин
Была ли тайная встреча Путина с главой ЦРУ: в Кремле сделали неожиданное заявление
В Кремле заявили, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф встречался только с руководством российского разведывательного сообщества.
В Кремле отрицали информацию западных СМИ о том, что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время секретного визита в Москву должен был встретиться с Владимиром Путиным.
Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков для пропагандистского СМИ Life.
«Насколько я знаю, подобных планов не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведывательного сообщества», — сказал Ушаков.
В то же время он отметил сугубо конфиденциальный характер состоявшихся консультаций.
«Рассказывать об их сути я не имею права», — добавил помощник Путина.
Визит главы ЦРУ в Москву — последние новости
Напомним, 25 августа в Москву на военно-транспортном самолете ВСП неожиданно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В Кремле заявили о «контактах» между странами. По информации западных СМИ, состоялась встреча главы ЦРУ и диктатора РФ Путина.
Издание «Агентства» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что действительно была запланирована встреча между Ретклиффом и Путиным, однако глава Кремля ее отменил в последний момент из-за содержания послания.