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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Была ли тайная встреча Путина с главой ЦРУ: в Кремле сделали неожиданное заявление

В Кремле заявили, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф встречался только с руководством российского разведывательного сообщества.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Директор ЦРУ

Директор ЦРУ / © Associated Press

В Кремле отрицали информацию западных СМИ о том, что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время секретного визита в Москву должен был встретиться с Владимиром Путиным.

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков для пропагандистского СМИ Life.

«Насколько я знаю, подобных планов не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведывательного сообщества», — сказал Ушаков.

В то же время он отметил сугубо конфиденциальный характер состоявшихся консультаций.

«Рассказывать об их сути я не имею права», — добавил помощник Путина.

Визит главы ЦРУ в Москву — последние новости

Напомним, 25 августа в Москву на военно-транспортном самолете ВСП неожиданно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В Кремле заявили о «контактах» между странами. По информации западных СМИ, состоялась встреча главы ЦРУ и диктатора РФ Путина.

Издание «Агентства» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что действительно была запланирована встреча между Ретклиффом и Путиным, однако глава Кремля ее отменил в последний момент из-за содержания послания.

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