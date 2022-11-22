Была простужена и голодна: в Польше двухлетняя девочка жила с матерью посреди леса в палатке (фото)

Двухлетний ребенок был простужен и у нее инфекция верхних дыхательных путей.

В польском Гданьске обнаружили 24-летнюю женщину, которая в лесу жила со своей двухлетней дочерью в палатке. Мать задержали, а дело передали в семейный суд.

Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на Главное управление муниципальной полиции в Гданьске.

О ребенке, который жил в палатке в лесу, полицию известила социальный работник. Она сообщила, что трое взрослых, также проживающих в палатке, не хотят пускать ее и муниципальную стражу.

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На место выехали полицейские, которые установили личности мужчины и двух женщин, среди которых 24-летняя мать ребенка. Когда полиция прибыла, ребенок был холодным и голодным, а из палатки валил сигаретный дым.

Правоохранители укутали ребенка одеялами и вызвали скорую помощь. После первичного осмотра девочки врачи обнаружили, что у нее переохлаждение и у нее инфекция верхних дыхательных путей.

Ребенок был госпитализирован в больницу для дальнейшего обследования. 24-летнюю мать задержали и доставили в отделение полиции. Сейчас полиция выясняет точные обстоятельства произошедшего.

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Собранные материалы по этому делу переданы в семейный суд. Подобные преступления в Польше наказываются лишением свободы до пяти лет.

Правоохранители напоминают, что во время низких температур многие рискуют умереть или получить переохлаждение. Поэтому просят, увидев человека, который лежит в парке, на вокзале или в любом другом нежилом месте, не проходить безразлично мимо и проверить, не нуждается ли он в помощи. О таких ситуациях просят сообщать экстренным службам.

Напомним, в Польше 36-летняя украинка пробежала за поездом по железнодорожным путям почти 3 километра. На одной из станций она на мгновение вышла на перрон, не взяв с собой ни документов, ни телефона. Именно в этот момент поезд внезапно тронулся с места. Не теряя ни минуты, украинка начала бежать за поездом, в котором остались дети.

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